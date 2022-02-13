У Лондоні внаслідок обвалу постраждало 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. 13 людей постраждали внаслідок обвалу стелі в лондонському барі та ресторані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky news.
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В Лондоні обвалилася стеля верхнього поверха в барф та ресторані, в наслідок інциденту постраждало 13 людей, троє з яких отримали важкі поранення. На місце прибула поліція повітряна швидка допомога.
Стратегічний командир LAS Брайан Джордан сказав: “Ми оголосили про серйозний інцидент і направили на місце події ряд ресурсів.
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“Сюди входять офіцери реагування на інциденти, досвідчені парамедики, тактичні радники, менеджери клінічних груп, підрозділи нашої групи реагування на небезпечні зони та кілька машин швидкої допомоги та бригади швидкого реагування” — підкреслив Джордан.
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