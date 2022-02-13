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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Лондоні внаслідок обвалу постраждало 13 людей

У Лондоні внаслідок обвалу постраждало 13 людей

Київ • УНН

 • 16033 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. 13 людей постраждали внаслідок обвалу стелі в лондонському барі та ресторані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky news.

Деталі

В Лондоні обвалилася стеля верхнього поверха в барф та ресторані, в наслідок інциденту постраждало 13 людей, троє з яких отримали важкі поранення. На місце прибула поліція повітряна швидка допомога.

Стратегічний командир LAS Брайан Джордан сказав: “Ми оголосили про серйозний інцидент і направили на місце події ряд ресурсів.

Цитата

“Сюди входять офіцери реагування на інциденти, досвідчені парамедики, тактичні радники, менеджери клінічних груп, підрозділи нашої групи реагування на небезпечні зони та кілька машин швидкої допомоги та бригади швидкого реагування” — підкреслив Джордан.

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