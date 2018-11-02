В Лондоне неизвестный с ножом напал на офис Sony
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В пятницу в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в штаб-квартире Sony. Людей эвакуировали из помещения, а сам нападающий уже задержан, передает УНН со ссылкой на сообщение Скотланд Ярда.
"Два человека получили ножевые ранения - их жизни ничего не угрожает. Один человек был арестован", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что не рассматривают инцидент как теракт.
Нападение произошло около 11:00 в пятницу, 2 ноября, на Дерри-стрит в Кенсингтоне. По информации местных СМИ, там находится офис компании Sony.
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