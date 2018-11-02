У Лондоні невідомий з ножем напав на офіс Sony

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В п’ятницю у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей в штаб-квартирі Sony. Людей евакуювали з приміщення, а сам нападник вже затриманий, передає УНН з посиланням на повідомлення Скотланд Ярду.