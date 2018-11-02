У Лондоні невідомий з ножем напав на офіс Sony
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В п’ятницю у Лондоні невідомий поранив ножем двох людей в штаб-квартирі Sony. Людей евакуювали з приміщення, а сам нападник вже затриманий, передає УНН з посиланням на повідомлення Скотланд Ярду.
“Двоє людей отримали ножові поранення — їхній стан не є небезпечними для життя. Одна людина була арештована”, — йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що не розглядають інцидент як теракт.
Напад стався близько 11:00 в п’ятницю, 2 листопада, на Деррі-стріт у Кенсінгтоні. За інформацією місцевих ЗМІ, там розташований офіс компанії Sony.
Як повідомляв УНН, у результаті масового вбивства у синагозі в Піттсбурзі загинуло 11 осіб.