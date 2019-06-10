В Ливии в результате боев погибли более 650 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли 653 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.
Среди погибших - 41 гражданский. Также за это время получили ранения более 3,5 тыс. Человек, среди которых 126 гражданских.
"В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибли 653 человека, в том числе 41 с мирного населения и 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе в результате боев пострадали три медработника.
Напомним, в городе Триполи на севере Ливана в понедельник ночью произошли нападения, в результате которых по меньшей мере три человека погибли , некоторые получили ранения.