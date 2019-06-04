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Три людини загинули в результаті нападів в Тріполі

Три людини загинули в результаті нападів в Тріполі

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У місті Тріполі на півночі Лівану в понеділок вночі сталися напади, в результаті яких щонайменше троє людей загинули, деякі отримали поранення. Нападник також підірвав себе під час затримання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Ліванська армія в своїй заяві повідомила, що один бойовик в понеділок вночі розстріляв один з банків в Тріполі, пост сил безпеки у будівлі мерії Тріполі і одну військову машину, в результаті чого один військовослужбовець загинув, і ще деякі люди отримали поранення.

У заяві також повідомляється, що після нападів війська і сили безпеки Лівану розгорнули великомасштабну операцію з переслідування і затримання нападника і оточили його в одному з будинків міста. Між сторонами відбулася перестрілка, в ході якої один військовослужбовець загинув. Після цього нападник привів в дію закріплений на його тілі вибуховий пристрій.

Джерело в силах безпеки Лівану заявило кореспонденту агентства Сіньхуа, що один військовий сил безпеки також загинув під час цієї операції.

Як повідомляв УНН, число жертв боїв під Тріполі перевищило 500.

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