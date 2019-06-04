Три людини загинули в результаті нападів в Тріполі

Ліванська армія в своїй заяві повідомила, що один бойовик в понеділок вночі розстріляв один з банків в Тріполі, пост сил безпеки у будівлі мерії Тріполі і одну військову машину, в результаті чого один військовослужбовець загинув, і ще деякі люди отримали поранення.

У заяві також повідомляється, що після нападів війська і сили безпеки Лівану розгорнули великомасштабну операцію з переслідування і затримання нападника і оточили його в одному з будинків міста. Між сторонами відбулася перестрілка, в ході якої один військовослужбовець загинув. Після цього нападник привів в дію закріплений на його тілі вибуховий пристрій.

Джерело в силах безпеки Лівану заявило кореспонденту агентства Сіньхуа, що один військовий сил безпеки також загинув під час цієї операції.



Як повідомляв УНН, число жертв боїв під Тріполі перевищило 500.