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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109403 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136449 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144175 просмотра

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Три человека погибли в результате нападений в Триполи

Три человека погибли в результате нападений в Триполи

Киев  •  УНН

 • 10584 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В городе Триполи на севере Ливана в понедельник ночью произошли нападения, в результате которых по меньшей мере трое человек погибли, некоторые получили ранения. Нападавший также подорвал себя в ходе задержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Ливанская армия в своем заявлении сообщила, что один боевик в понедельник ночью расстрелял один из банков в Триполи, пост сил безопасности у здания мэрии Триполи и одну военную машину, в результате чего один военнослужащий погиб, и еще некоторые люди получили ранения.

В заявлении также сообщается, что после нападений войска и силы безопасности Ливана развернули крупномасштабную операцию по преследованию и задержанию нападавшего и окружили его в одном из зданий города. Между сторонами произошла перестрелка, в ходе которой один военнослужащий погиб. После этого нападавший привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство.

Источник в силах безопасности Ливана заявил корреспонденту агентства Синьхуа, что один военный сил безопасности также погиб в ходе этой операции.

Как сообщал УНН, число жертв боев под Триполи превысило 500

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