Три человека погибли в результате нападений в Триполи

Ливанская армия в своем заявлении сообщила, что один боевик в понедельник ночью расстрелял один из банков в Триполи, пост сил безопасности у здания мэрии Триполи и одну военную машину, в результате чего один военнослужащий погиб, и еще некоторые люди получили ранения.

В заявлении также сообщается, что после нападений войска и силы безопасности Ливана развернули крупномасштабную операцию по преследованию и задержанию нападавшего и окружили его в одном из зданий города. Между сторонами произошла перестрелка, в ходе которой один военнослужащий погиб. После этого нападавший привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство.

Источник в силах безопасности Ливана заявил корреспонденту агентства Синьхуа, что один военный сил безопасности также погиб в ходе этой операции.



Как сообщал УНН, число жертв боев под Триполи превысило 500.