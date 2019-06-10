У Лівії в результаті боїв загинуло понад 650 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Лівії з початку бойових дій в околицях столиці Тріполі з 4 квітня загинули 653 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Twitter.
Серед загиблих - 41 цивільний. Також за цей час отримали поранення понад 3,5 тис. людей, серед яких 126 цивільних.
"В результаті триваючого конфлікту в столиці Лівії загинуло 653 людини, в тому числі 41 із мирного населення і 3547 поранених, у тому числі 126 цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.
Минулого тижня в результаті боїв постраждали три медпрацівника.
Нагадаємо, у місті Тріполі на півночі Лівану в понеділок вночі сталися напади, в результаті яких щонайменше троє людей загинули, деякі отримали поранення.