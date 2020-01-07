В Ливии силы Хафтара захватили стратегический пункт на средиземноморском побережье
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Оппозиционные силы в Ливии заявляют, что получили контроль над городом Сирт. Такое заявление самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" сделала 6 января. Перед тем, по сообщениям, повстанцы "ЛПА" стремительно продвинулись в направлении этого стратегически важного прибрежного города. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.
Поддерживаемое ООН Правительство национального единства, которое базируется в Триполи, пока не комментирует сообщения о захвате стратегического прибрежного города Сирт - столицы одноименного муниципалитета.
Город Сирт находился под контролем сил правительства национального единства с тех пор, как оттуда выбили боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" в 2016 году.
Информационное агентство Reuters цитирует анонимного жителя города, который говорит, что видел конвои из бойцов "Ливийской национальной армии" в Сирте.
"Они теперь контролируют большую часть города. Мы также слышим выстрелы", - сказал собеседник журналистам.
Как сообщалось ранее в УНН, Россия призывает Совет безопасности ООН собраться из-за действий Турции в Ливии.
Напомним, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил каналу CNN Turk, что отправил военные подразделения в Ливию с задачей "координации" и помощи в развитии операционного центра.
На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛПА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.