В Ливии силы Хафтара захватили стратегический пункт на средиземноморском побережье

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:49 • 135577 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108071 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 109505 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132019 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 января. УНН. Оппозиционные силы в Ливии заявляют, что получили контроль над городом Сирт. Такое заявление самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" сделала 6 января. Перед тем, по сообщениям, повстанцы "ЛПА" стремительно продвинулись в направлении этого стратегически важного прибрежного города. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.

Поддерживаемое ООН Правительство национального единства, которое базируется в Триполи, пока не комментирует сообщения о захвате стратегического прибрежного города Сирт - столицы одноименного муниципалитета.

Город Сирт находился под контролем сил правительства национального единства с тех пор, как оттуда выбили боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" в 2016 году.

Информационное агентство Reuters цитирует анонимного жителя города, который говорит, что видел конвои из бойцов "Ливийской национальной армии" в Сирте.

"Они теперь контролируют большую часть города. Мы также слышим выстрелы", - сказал собеседник журналистам.

Как сообщалось ранее в УНН, Россия призывает Совет безопасности ООН собраться из-за действий Турции в Ливии.

Напомним, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил каналу CNN Turk, что отправил военные подразделения в Ливию с задачей "координации" и помощи в развитии операционного центра.

На сегодня в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны в столице Триполи находится сформированное при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на ЛПА во главе с Халифой Хафтаром. Он получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты говорят и о поддержке Хафтара Москвой.

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