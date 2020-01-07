В Ливии силы Хафтара захватили стратегический пункт на средиземноморском побережье

КИЕВ. 7 января. УНН. Оппозиционные силы в Ливии заявляют, что получили контроль над городом Сирт. Такое заявление самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" сделала 6 января. Перед тем, по сообщениям, повстанцы "ЛПА" стремительно продвинулись в направлении этого стратегически важного прибрежного города. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.