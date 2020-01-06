Росія закликає Раду безпеки ООН зібратися через дії Туреччини в Лівії

КИЇВ. 6 січня. УНН. Росія закликає скликати зустріч Ради безпеки ООН 6 січня після того, як Туреччина почала відправляти війська до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду в Тріполі. Про це пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.