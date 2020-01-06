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Росія закликає Раду безпеки ООН зібратися через дії Туреччини в Лівії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Росія закликає скликати зустріч Ради безпеки ООН 6 січня після того, як Туреччина почала відправляти війська до Лівії на підтримку визнаного ООН уряду в Тріполі. Про це пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Формальною метою запиту Росії є обговорення міжнародної конференції в цій північноафриканській країні, яку Німеччина планує провести наприкінці січня.

5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив каналу CNN Turk, що відправив військові підрозділи до Лівії із завданням “координації” та допомоги в розбудові операційного центру.

Таке рішення Ердоган ухвалив після того, як Уряд національної єдності зробив формальний запит на військову підтримку. В листопаді 2019 року Анкара й Тріполі уклали безпекові та морські угоди. Частиною домовленості є право Туреччини на доступ до родовищ газу в Середземному морі.

Туреччина, яка є членом НАТО, підтримує Уряд національної єдності в Тріполі.

Росія, за деякими повідомленнями, надсилає найманців на підтримку генерала Халіфи Хафтара, лідера опозиційного уряду угруповання “Лівійська національна армія”. Москва офіційно заперечує цю підтримку.

4 січня 30 кадетів загинули, ще десятки отримали поранення загинули внаслідок авіаційного удару по військовій школі в столиці Лівії Тріполі.

У квітні сили Хафтара, якого підтримують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати та, за припущеннями, російські найманці, почали наступ на столицю.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати.

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