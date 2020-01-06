Россия призывает Совет безопасности ООН собраться из-за действий Турции в Ливии

КИЕВ. 6 января. УНН. Россия призывает созвать встречу Совета безопасности ООН 6 января после того, как Турция начала отправлять войска в Ливию в поддержку признанного ООН правительства в Триполи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.