У Лівії сили Хафтара захопили стратегічний пункт на середземноморському узбережжі

КИЇВ. 7 січня. УНН. Опозиційні сили в Лівії заявляють, що отримали контроль над містом Сірт. Таку заяву самопроголошена "Лівійська національна армія" зробила 6 січня. Перед тим, за повідомленнями, повстанці "ЛНА" стрімко просунулися в напрямку цього стратегічно важливого прибережного міста. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.