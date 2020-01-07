У Лівії сили Хафтара захопили стратегічний пункт на середземноморському узбережжі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Опозиційні сили в Лівії заявляють, що отримали контроль над містом Сірт. Таку заяву самопроголошена "Лівійська національна армія" зробила 6 січня. Перед тим, за повідомленнями, повстанці "ЛНА" стрімко просунулися в напрямку цього стратегічно важливого прибережного міста. Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.

Підтримуваний ООН Уряд національної єдності, який базується в Тріполі, наразі не коментує повідомлення про захоплення стратегічного прибережного міста Сірт - столиці одноіменного муніципалітету.

Місто Сірт перебувало під контролем сил Уряду національної єдності з того часу, як звідти вибили бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава" у 2016 році.

Інформаційна агенція Reuters цитує анонімного мешканця міста, який каже, що бачив конвої з бійців "Лівійської національної армії" у Сірті.

"Вони тепер контролюють велику частину міста. Ми також чуємо постріли", – сказав співрозмовник журналістам.

Як повідомлялося раніше в УНН, Росія закликає Раду безпеки ООН зібратися через дії Туреччини в Лівії.

Нагадаємо, 5 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив каналу CNN Turk, що відправив військові підрозділи до Лівії із завданням "координації" та допомоги в розбудові операційного центру.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об’єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

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