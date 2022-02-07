В Ливии на берегу моря нашли более 300 упаковок гашиша с изображением Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Ливии на берегу Средиземного моря местный житель нашел более 300 упаковок гашиша, которые были упакованы в пленку с изображением президента России Владимира Путина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Libya Observer.
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“Главное управление уголовных расследований города Аль-Марг сообщило, что в субботу местный житель нашел на берегу моря 323 бруска гашиша с изображением президента России Владимира Путина”, — говориться в сообщении.
Детали
Отмечается, что несколько дней назад некоторые граждане также обнаружили большое количество гашиша с изображением колумбийца Пабло Эскобара на берегу городов Тальмита и Бутраба на востоке Ливии.
Предполагается, что это произошло из-за потопления партии контрабандного гашиша.
Дополнение
Шесть тонн гашиша оценочной рыночной стоимостью около 13 миллионов евро были захвачены в Сицилийском проливе солдатами оперативного командования военно-воздушных сил и провинциального командования Guardia di Палермо.