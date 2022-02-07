У Лівії на березі моря знайшли понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Лівії на березі Середземного моря місцевий житель знайшов понад 300 упаковок гашишу, які були упаковані в плівку із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Libya Observer.
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"Головне управління кримінальних розслідувань міста Аль-Марг повідомило, що в суботу місцевий житель знайшов на березі моря 323 бруска гашишу із зображенням президента Росії Володимира Путіна", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Відзначається, що кілька днів тому деякі громадяни також виявили велику кількість гашишу із зображенням колумбійця Пабло Ескобара на березі міст Тальміта і Бутраба на сході Лівії.
Передбачається, що це сталося через потоплення партії контрабандного гашишу.
Доповнення
Шість тонн гашишу оціночною ринковою вартістю близько 13 мільйонів євро були захоплені в Сицилійській протоці солдатами оперативного командування Військово-Повітряних сил і провінційного командування Guardia di Палермо.