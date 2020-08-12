В Ливане после взрывов рекордное количество случаев COVID-19
Киев • УНН
КИИВ.12 августа. УНН. В Ливане власти сообщили о рекордном количестве новых случаев COVID-19 - 300. Представители ВОЗ заявили, что после взрывов в стране есть риски ускоренного распространения коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
"Ливан во вторник объявил о рекордном количестве случаев COVID-19 - более 300 и 7 смертельных случаев от вируса, в то время как страна борется с последствиями взрыва в порту Бейрута, который потряс столицу и разрушил больницы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Ливане на данный момент зафиксировано 7211 случаев и 87 смертей. Последний раз всплеск заболеваемости в стране регистрировали еще до масштабных взрывов в порту Бейрута.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил во вторник, что после взрыва в Ливане есть риск ускорения распространения COVID-19.
"Чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мер по борьбе с COVID-19, повысило перспективы еще большей скорости передачи и большой нагрузки в ближайшие недели", - отметили в организации.
Напомним, количество погибших после взрыва в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один - украинец.
Как сообщалось, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.