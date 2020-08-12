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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85865 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102380 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127448 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107732 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127838 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101363 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102164 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

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В Ливане после взрывов рекордное количество случаев COVID-19

В Ливане после взрывов рекордное количество случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10793 просмотра

КИИВ.12 августа. УНН. В Ливане власти сообщили о рекордном количестве новых случаев COVID-19 - 300. Представители ВОЗ заявили, что после взрывов в стране есть риски ускоренного распространения коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

"Ливан во вторник объявил о рекордном количестве случаев COVID-19 - более 300 и 7 смертельных случаев от вируса, в то время как страна борется с последствиями взрыва в порту Бейрута, который потряс столицу и разрушил больницы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Ливане на данный момент зафиксировано 7211 случаев и 87 смертей. Последний раз всплеск заболеваемости в стране регистрировали еще до масштабных взрывов в порту Бейрута.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил во вторник, что после взрыва в Ливане есть риск ускорения распространения COVID-19.

"Чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мер по борьбе с COVID-19, повысило перспективы еще большей скорости передачи и большой нагрузки в ближайшие недели", - отметили в организации.

Напомним, количество погибших после взрыва в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один - украинец.

Как сообщалось, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута.

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