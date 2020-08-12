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Актуальне
У Лівані після вибухів рекордна кількість випадків COVID-19

У Лівані після вибухів рекордна кількість випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ.12 серпня. УНН. У Лівані влада повідомила про рекордну кількість нових випадків COVID-19 - 300. Представники ВООЗ заявили, що після вибухів в країні є ризики прискореного поширення коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

“Ліван у вівторок оголосив про рекордну кількість випадків COVID-19 — понад 300 і 7 смертельних випадків від вірусу, у той час як країна бореться з наслідками вибуху в порту Бейрута, що потрясло столицю і зруйнувало лікарні”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Лівані наразі зафіксовано 7 211 випадків та 87 смертей. Востаннє сплеск захворюваності в країні реєстрували ще до масштабних вибухів у порту Бейрута.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тарік Язаревіч заявив у вівторок, що після вибуху в Лівані є ризик прискорення поширення COVID-19.

“Надзвичайна ситуація в Бейруті призвела до ослаблення багатьох запобіжних заходів з боротьби з COVID-19, що підвищило перспективи ще більшої швидкості передачі та великого навантаження в найближчі тижні”, — відзначили в організації.

Нагадаємо, кількість загиблих після вибуху у столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.

Як повідомлялося, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, проте він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута.

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