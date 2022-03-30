В Лисичанске российские оккупанты обстреляли детский сад

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"Если утром россияне ударили по окрестностям города, то теперь открывают огонь по другим его частям. Наши сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия предыдущих обстрелов, а уже есть другие объекты, которые надо тушить, а потом разбирать там завалы и искать людей. Один из них - детский сад, который в прошлом году только отремонтировали. Информация о пострадавших уточняется. Спасателей катастрофически не хватает на такое количество обстрелов", - отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Напомним

Российские оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли жилые кварталы в Лисичанске. Из-под завалов достали тело погибшего.