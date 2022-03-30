У Лисичанську російські окупанти обстріляли дитячий садок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Лисичанську в Луганській області російські окупанти обстрілами зруйнували дитячий садок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Луганську обласну державну адміністрацію.
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"Якщо зранку росіяни вдарили по околицях міста, то тепер відкривають вогонь по інших його частинах. Наші співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів, а вже є інші об’єкти, які треба гасити, а потім розбирати там завали і шукати людей. Один з них – дитячий садок, який у минулому році тільки відремонтували. Інформація стосовно постраждалих уточнюється. Рятувальників катастрофічно не вистачає на таку кількість обстрілів", – зазначив очільник Луганщини Сергій Гайдай.
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