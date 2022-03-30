Під завалами після ранкового обстрілу у Лисичанську виявили загиблого - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Під завалами обстріляного окупантами вранці житлового будинку в Лисичанську у Луганській області виявили тіло загиблої людини, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів. Маємо значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. Під завалами, ймовірно, знаходяться люди. Наразі рятувальники врятували 5 людей, 8 евакуювали в безпечні місця і, на жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На місці події працюють 13 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС Луганської області.
Роботи тривають.
Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
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