Під завалами після ранкового обстрілу у Лисичанську виявили загиблого - ДСНС

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"Зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів. Маємо значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. Під завалами, ймовірно, знаходяться люди. Наразі рятувальники врятували 5 людей, 8 евакуювали в безпечні місця і, на жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину", - йдеться у повідомленні.

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На місці події працюють 13 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС Луганської області.

Роботи тривають.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

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