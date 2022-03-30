Под завалами после утреннего обстрела в Лисичанске обнаружили погибшего - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Под завалами обстрелянного оккупантами утром жилого дома в Лисичанске в Луганской области обнаружили тело погибшего человека, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"Утром Лисичанск вздрогнул от интенсивных обстрелов. Имеем значительные разрушения жилых многоэтажных домов. Под завалами, вероятно, находятся люди... Сейчас спасатели спасли 5 человек, 8 эвакуировали в безопасные места и, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека", - говорится в сообщении.
Детали
На месте происшествия работают 13 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС Луганской области.
Работы продолжаются.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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