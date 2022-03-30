Под завалами после утреннего обстрела в Лисичанске обнаружили погибшего - ГСЧС

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"Утром Лисичанск вздрогнул от интенсивных обстрелов. Имеем значительные разрушения жилых многоэтажных домов. Под завалами, вероятно, находятся люди... Сейчас спасатели спасли 5 человек, 8 эвакуировали в безопасные места и, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека", - говорится в сообщении.

Детали

На месте происшествия работают 13 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС Луганской области.

Работы продолжаются.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее

Оккупанты обстреляли жилые кварталы в Лисичанске из тяжелого вооружения.