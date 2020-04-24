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В больницах Буковины в тяжелом состоянии 43 пациента

В больницах Буковины в тяжелом состоянии 43 пациента

Киев  •  УНН

 • 11039 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В медицинских учреждениях в Черновицкой области в тяжелом состоянии 43 пациента, из них 33 в реанимации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 803 буковинца", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в медицинских учреждениях области по состоянию на 24 апреля находятся 447 человек. Из них у 175 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

"В медицинских учреждениях по состоянию на 24 апреля находятся 43 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 33, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - отмечается в сообщении.

Также по состоянию на 23 апреля из тех, кто лечился в стационаре, от COVID-19 выздоровел 41 человек.

"За последние сутки в больницы госпитализировали 32 человек. Больше всего больных в ОКБ, Черновицкой городской больнице № 1, Глибоцкой и Сторожинецкой ЦРБ. Мощности этих стационаров увеличены, здесь развернуты дополнительные койки. Кроме того, в Черновцах больных коронавирусом начала принимать городская больница № 4, сейчас здесь уже находятся 24 пациента", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Буковине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 1199 случаев COVID-19.

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