В больницах Буковины в тяжелом состоянии 43 пациента
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В медицинских учреждениях в Черновицкой области в тяжелом состоянии 43 пациента, из них 33 в реанимации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"С 25 февраля за стационарной медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 803 буковинца", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в медицинских учреждениях области по состоянию на 24 апреля находятся 447 человек. Из них у 175 пациентов подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.
"В медицинских учреждениях по состоянию на 24 апреля находятся 43 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 33, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 6", - отмечается в сообщении.
Также по состоянию на 23 апреля из тех, кто лечился в стационаре, от COVID-19 выздоровел 41 человек.
"За последние сутки в больницы госпитализировали 32 человек. Больше всего больных в ОКБ, Черновицкой городской больнице № 1, Глибоцкой и Сторожинецкой ЦРБ. Мощности этих стационаров увеличены, здесь развернуты дополнительные койки. Кроме того, в Черновцах больных коронавирусом начала принимать городская больница № 4, сейчас здесь уже находятся 24 пациента", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, на Буковине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 1199 случаев COVID-19.