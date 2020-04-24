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У лікарнях Буковини у тяжкому стані перебуває 43 пацієнти

У лікарнях Буковини у тяжкому стані перебуває 43 пацієнти

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У медичних закладах в Чернівецькій області у тяжкому стані перебуває 43 пацієнти, з них 33 в реанімації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Із 25 лютого за стаціонарною медичною допомогою через COVID-19 звернулися 803 буковинці", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у медичних закладах області станом на 24 квітня перебувають 447 людей. Із них у 175 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою.

"У медичних закладах станом на 24 квітня перебувають 43 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях — 33, на апаратах штучної вентиляції легень — 6", - зазначається в повідомленні.

Також станом на 23 квітня із тих, хто лікувався у стаціонарі, від COVID-19 одужала 41 людина.

"За останню добу до лікарень госпіталізували 32 осіб. Найбільше хворих у ОКЛ, Чернівецькій міській лікарні № 1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ. Потужності цих стаціонарів збільшено, тут розгорнуто додаткові ліжка. Крім того, у Чернівцях хворих на коронавірус почала приймати міська лікарня № 4, зараз тут уже перебувають 24 пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Буковині станом на ранок 24 квітня зафіксовано 1199 випадків COVID-19.

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