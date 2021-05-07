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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 62902 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 126840 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 182206 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 184352 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 269057 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 311415 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156634 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142853 просмотра

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В больнице умер военный, которого ранил снайпер в Донбассе

В больнице умер военный, которого ранил снайпер в Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Во львовской больнице умер военный, которого 9 апреля ранил снайпер вблизи Старогнатовки. Об этом сообщили в Полтавском областном территориальном центре комплектования, пишет УНН.

Детали

7 мая перестало биться сердце воина с Полтавщины — младшего сержанта Юрия Опришка. Он получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки и оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом — во Львов.

Цитата

“Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. 10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником”, - говорится в сообщении.

Напомним

В течение 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины зафиксировано 16 вражеских нарушений прекращения огня, есть двое погибших военнослужащих и один ранен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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