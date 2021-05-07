В больнице умер военный, которого ранил снайпер в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во львовской больнице умер военный, которого 9 апреля ранил снайпер вблизи Старогнатовки. Об этом сообщили в Полтавском областном территориальном центре комплектования, пишет УНН.
Детали
7 мая перестало биться сердце воина с Полтавщины — младшего сержанта Юрия Опришка. Он получил пулевое ранение в голову 9 апреля вблизи Старогнатовки и оперативно был доставлен в госпиталь в Мариуполь, потом — во Львов.
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“Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. 10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощание с защитником”, - говорится в сообщении.
Напомним
В течение 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины зафиксировано 16 вражеских нарушений прекращения огня, есть двое погибших военнослужащих и один ранен.