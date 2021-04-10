ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші", є поранений

Деталі
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік селищ Піски та Водяне, що на Приазов’ї, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Старогнатівки загарбники обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Луганське, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. “Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого — задовільний”, — розповіли у штабі.
У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Реакція українського сторони
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 10 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Майорське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.