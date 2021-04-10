ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовка захватчики обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Луганское, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. “Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное”, — рассказали в штабе.

В направлении населенного пункта Зайцево, враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Реакция украинского стороны

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7 часов утра, 10 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.