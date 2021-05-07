У лікарні помер військовий, якого поранив снайпер на Донбасі

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7 травня перестало битися серце воїна з Полтавщини — молодшого сержанта Юрія Опришка. Він отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки і оперативно був доставлений до шпиталю у Маріуполь, потім — до Львова.

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“Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя, але, на жаль, доля розпорядилася інакше. 10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання із захисником”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Впродовж 6 травня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України зафіксовано 16 ворожих порушень припинення вогню, є двоє загиблих військовослужбовців і один поранений.