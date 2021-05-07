ООС: вчора 16 ворожих порушень "режиму тиші", сьогодні - ще 5, є двоє загиблих

КИЇВ. 7 травня. УНН. Впродовж минулої доби, 6 травня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на сході України зафіксовано 16 ворожих порушень припинення вогню, є двоє загиблих військовослужбовців і один поранений, а з початку поточної доби - ще п'ять ворожих обстрілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ранкове зведення пресцентру ООС.