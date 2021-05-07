ООС: вчора 16 ворожих порушень "режиму тиші", сьогодні - ще 5, є двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Впродовж минулої доби, 6 травня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на сході України зафіксовано 16 ворожих порушень припинення вогню, є двоє загиблих військовослужбовців і один поранений, а з початку поточної доби - ще п'ять ворожих обстрілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ранкове зведення пресцентру ООС.
Цитата:
"Протягом минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
"Станом на 7 годину ранку, 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню", - додали у штабі.
Деталі
За даними пресцентру, 6 травня неподалік населеного пункту Луганське ворог два рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі здійснили обстріли із мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селищ Шуми – стрілецьку зброю. У районі Талаківки по наших позиціях було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.
У передмісті населеного пункту Новотошківське збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу селища Зайцеве ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.
Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"У результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося", - вказали у штабі.
Ще один український військовослужбовець, як вказано, отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Поблизу населеного пункту Південне, як зазначається, окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Ситуація з початку поточної доби
Уже з початку доби 7 травня поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Доповнення
Протягом доби 5 травня у зоні Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, двох військових поранили.