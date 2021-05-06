ООС: бойовики поранили двох військових

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом минулої доби, 5 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, двох військових поранили. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

Деталі

Поблизу Водяного окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 та 82-го калібрів та гранатометів різних систем. З мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне.

Неподалік селища Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки — ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Майорськ ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники два рази застосовували у бік позицій наших захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Два рази у районі Новомихайлівки та Кам’янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Цитата

“Біля Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті населених пунктів Піски та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів, два українських захисники отримали поранення. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників — задовільний. На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь”, — інформують у штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі 217 порушень режиму припинення вогню за добу.

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