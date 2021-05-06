В ОБСЄ заявили про 217 обстрілів на Донбасі за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували на Донбасі 217 порушень режиму припинення вогню за добу, 4 травня. Таку інформацію оприлюднили у звіті за 5 травня, пише УНН.

Деталі

Усі обстріли та 34 вибухи зафіксували у Донецькій області. Більшість таких порушень сталися в районі на північному заході від Горлівки на території, непідконтрольний українському уряду. Там спостерігачі почули 15 вибухів і 50 пострілів і черг з пострілів.

Також порушення фіксували в районі Майорська і біля Грунтово. На Луганському напрямку спостерігалася тиша.

Нагадаємо

За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Груп семи, яка проходила в Лондоні з 3 по 5 травня, дипломати прийняли комюніке, виділивши в розділі про Зовнішню політику та політику безпеки цілий розділ під Україну.

 

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