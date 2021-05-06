В ОБСЕ заявили о 217 обстрелов на Донбассе за сутки

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 76647 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130141 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185353 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187171 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272010 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314776 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157111 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142935 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269664 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126327 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Актуальное
В ОБСЕ заявили о 217 обстрелов на Донбассе за сутки

В ОБСЕ заявили о 217 обстрелов на Донбассе за сутки

Киев  •  УНН

 • 14834 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе 217 нарушений режима прекращения огня в сутки, 4 мая. Такую информацию обнародовали в отчете по 5 мая, пишет УНН.

Детали

Все обстрелы и 34 взрывы зафиксировали в Донецкой области. Большинство таких нарушений произошли в районе северо-западнее Горловки на территории, неподконтрольный украинскому правительству. Там наблюдатели услышали 15 взрывов и 50 выстрелов и очередей из выстрелов.

Также нарушения фиксировали в районе Майорская и у Почвенно. На Луганском направлении наблюдалась тишина.

Напомним

По итогам встречи министров иностранных дел Групп семи, которая проходила в Лондоне с 3 по 5 мая, дипломаты приняли коммюнике, выделив в разделе о Внешнюю политику и политику безопасности целый раздел под Украиной.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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