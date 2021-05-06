В ОБСЕ заявили о 217 обстрелов на Донбассе за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе 217 нарушений режима прекращения огня в сутки, 4 мая. Такую информацию обнародовали в отчете по 5 мая, пишет УНН.
Детали
Все обстрелы и 34 взрывы зафиксировали в Донецкой области. Большинство таких нарушений произошли в районе северо-западнее Горловки на территории, неподконтрольный украинскому правительству. Там наблюдатели услышали 15 взрывов и 50 выстрелов и очередей из выстрелов.
Также нарушения фиксировали в районе Майорская и у Почвенно. На Луганском направлении наблюдалась тишина.
Напомним
По итогам встречи министров иностранных дел Групп семи, которая проходила в Лондоне с 3 по 5 мая, дипломаты приняли коммюнике, выделив в разделе о Внешнюю политику и политику безопасности целый раздел под Украиной.