Оприлюднено комюніке з саміту G7, в якому цілий розділ присвятили Україні: що в ньому

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"Ми нагадуємо про нашу заяву від 12 квітня і закликаємо Росію деескалувати ситуацію на кордонах України та в незаконно анексованому Криму. Ми підтверджуємо нашу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води", - так починається частина комюніке, присвячена Україні.

Дипломати також закликали Росію дотримуватися принципів ОБСЄ і взятих на себе зобов'язань щодо прозорості своїх збройних сил і діяльності, в тому числі шляхом вирішення конкретних проблем і питань, піднятих у відповідності з главою III Віденського документа.

У зв'язку з цим, сторони висловили жаль, що Росія не представила предметної відповіді, а її відмову зустрітися з Україною міністри вважають повністю несумісною з буквою і духом Віденського документа.

Також у фінальному документі дипломати висловили заклопотаність діями РФ щодо блокування доступу до частин Чорного моря, в тому числі поблизу незаконно анексованого Криму і Керченської протоки.

Міністри вказали на незмінну підтримку зусиль Франції і Німеччини в рамках Нормандського формату, а також привітали роль ОБСЄ в Тристоронній контактній групі.

"Ми, як і раніше, повністю віддані здійсненню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана, зокрема, з повним виконанням Росією своїх зобов'язань за Мінським угодами і з поверненням Криму Україні. Ми беззастережно засуджуємо тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми принципово вітаємо ініціативу України зі створення Міжнародної Кримської платформи. Ми засуджуємо порушення прав людини на півострові, особливо кримських татар", - підкреслили глави дипломатії.

Також було висловлено підтримку зусиль зі зміцнення демократії та інститутів України, а Київ закликали домагатися подальшого прогресу в програмі реформ, зокрема в питаннях верховенства закону, судової реформи, корпоративного управління, а також в боротьбі з корупцією.

Варто додати, що про Україну також згадувалося в розділі про відносини країн з РФ, де міністри вказали зокрема на "погіршення відносин Росії з країнами Заходу".

Додамо

Після зустрічі Груп Семи на рівні міністрів, Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає з візитом Україну, де зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, а також главами уряду і МЗС.