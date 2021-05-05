Обнародовано коммюнике с саммита G7, в котором целый раздел посвятили Украине: что в нем

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“Мы напоминаем о нашем заявлении от 12 апреля и призываем Россию деэскалировать ситуацию на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Мы подтверждаем нашу поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды”, — так начинается часть коммюнике, посвященная Украине.

Дипломаты также призвали Россию соблюдать принципы ОБСЕ и взятые на себя обязательства в отношении прозрачности своих вооруженных сил и деятельности, в том числе путем решения конкретных проблем и вопросов, поднятых в соответствии с главой III Венского документа.

В этой связи, стороны выразили сожаление, что Россия не представила предметного ответа, а ее отказ встретиться с Украиной министры считают полностью несовместимым с буквой и духом Венского документа.

Также в финальном документе дипломаты выразили озабоченность действиями РФ по блокированию доступа к частям Черного моря, в том числе вблизи незаконно аннексированного Крыма и Керченского пролива.

Министры указали на неизменную поддержку усилий Франции и Германии в рамках Нормандского формата, а также поприветствовали роль ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе.

“Мы по-прежнему полностью привержены осуществлению санкций, напоминая, что продолжительность международных санкций связана, в частности, с полным выполнением Россией своих обязательств по Минским соглашениям и с возвращением Крыма Украине. Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Мы принципиально приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы. Мы осуждаем нарушения прав человека на полуострове, особенно крымских татар”, — подчеркнули главы дипломатий.

Также была выражена поддержка усилий по укреплению демократии и институтов Украины, а Киев призвали добиваться дальнейшего прогресса в программе реформ, в частности в вопросах верховенства закона, судебной реформы, корпоративного управления, а также в борьбе с коррупцией.

Стоит добавить, что об Украине также упоминалось в разделе об отношениях стран с РФ, где министры указали в частности на “ухудшение отношений России со странами Запада”.

Добавим

После встречи Групы Семи на уровне министров, Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Украину, где встретится с Президентом Владимиром Зеленским, а также главами правительства и МИД.