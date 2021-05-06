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ООС: боевики ранили двух военных

ООС: боевики ранили двух военных

Киев  •  УНН

 • 23167 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. За прошедшие сутки, 5 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, двух военных ранили. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

Вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. С минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Южное.

Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановка - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи населенного пункта майорских враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций наших защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в районе Новомихайловка и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Цитата

"У Причепиловка оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов, два украинских защитники получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное. На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь ", - информируют в штабе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним

Наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе 217 нарушений режима прекращения огня в сутки.

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