ООС: вчера 16 вражеских нарушений "режима тишины", сегодня - еще 5, есть двое погибших

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"За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 7:00 утра 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", - добавили в штабе.

Детали

По данным пресс-центра, 6 мая недалеко от населенного пункта Луганское враг два раза открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Пивденного - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении наших позиций, у населенного пункта Пищевик враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие. В районе Талаковки по нашим позициям было сброшено с БПЛА два выстрела ВОГ-17.

В пригороде населенного пункта Новотошковское вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи поселка Зайцево враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков российские захватчики трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельное пулевое ранение. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось", - указали в штабе.

Еще один украинский военнослужащий, как указано, получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Вблизи населенного пункта Пивденное, как отмечается, оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ситуация с начала текущих суток

Уже с начала суток 7 мая вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пивденное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Дополнение

В течение дня 5 мая во зоне Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, двух военных ранили.