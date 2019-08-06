В больнице в Одесской области прогремел взрыв, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В больнице в Одесской области прогремел взрыв, погибли два человека. Событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Предварительно установлено, что у 44-летней работницы пищеблока больницы, пришел сожитель, 1965 г.р., который вероятно и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в здании, которое стоит отдельно, сама. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв, сообщили в полиции.
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"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на опасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция. Обстоятельства устанавливаются.