У лікарні на Одещині прогримів вибух, є жертви

Попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні, прийшов співмешканець, 1965 р.н., який імовірно і приніс із собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була у будівлі, що стоїть окремо, сама. Після того, як чоловік зачинив двері, пролунав вибух, повідомили у поліції.

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"На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Оскільки через вікно виднілися чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити до приміщення було вкрай небезпечно. Тож поліцейські оточили будівлю, відвели людей на небезпечну відстань, та чекали на приїзд вибухотехніків", - зазначено у повідомленні.

Прибувши на місце, фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію та знаходилася у вкрай небезпечному стані, проте вибух не стався. В ході огляду було встановлено, що вибухнула граната Ф-1, в результаті чого і чоловік, і жінка загинули. Інших постраждалих немає.

Зараз на місці події продовжує працювати поліція. Обставини встановлюються.