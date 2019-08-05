У центрі Тернополя стався вибух, чоловік травмував руку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У результаті вибуху саморбного пристрою в Тернополі чоловік отримав поранення руки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Вибух стався у суботу, 2 серпня, близько 7:50, на вулиці Замковій. На капоті автомобіля Nissan Qashqai здетонував саморобний пристрій.
В результаті вибуху за меддопомогою з рваною раною руки до лікарні звернувся тернополянин, 1981 року народження. Чоловік на момент вибуху був неподалік автомобіля.
На місце злочину виїжджали силовики, слідчо-оперативна група, вибухотехніки.
Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху, а також мотиви злочину. Триває слідство.
Нагадаємо, запалом ручної гранати у Житомирській області чоловікові відірвало кінцівку.