У центрі Тернополя стався вибух, чоловік травмував руку

Вибух стався у суботу, 2 серпня, близько 7:50, на вулиці Замковій. На капоті автомобіля Nissan Qashqai здетонував саморобний пристрій.

В результаті вибуху за меддопомогою з рваною раною руки до лікарні звернувся тернополянин, 1981 року народження. Чоловік на момент вибуху був неподалік автомобіля.

На місце злочину виїжджали силовики, слідчо-оперативна група, вибухотехніки.

Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху, а також мотиви злочину. Триває слідство.

Нагадаємо, запалом ручної гранати у Житомирській області чоловікові відірвало кінцівку.