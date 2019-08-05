В центре Тернополя произошел взрыв, мужчина травмировал руку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В результате взрыва самодельного устройства в Тернополе мужчина получил ранение руки. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Взрыв произошел в субботу, 2 августа, около 7:50, на улице Замковой. На капоте автомобиля Nissan Qashqai сдетонировало самодельное устройство.
В результате взрыва за медпомощью с рваной раной руки в больницу обратился житель Тернополя, 1981 года рождения. Мужчина в момент взрыва находился недалеко автомобиля.
На место преступления выезжали силовики, следственно-оперативная группа, взрывотехники.
Работники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления. Продолжается следствие.
Напомним, запалом ручной гранаты в Житомирской области мужчине оторвало конечность.