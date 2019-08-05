Запалом ручної гранати у Житомирській області чоловікові відірвало кінцівку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Житомирській області, у гаражі, де чоловік збирався ремонтувати авто, вибухнув запал ручної гранати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Житомирській області.
3 серпня до поліції надійшло повідомлення про травмування у результаті вибуху 21-річного жителя смт. Новогуйвинська. Попередньо встановлено, що у гаражі, де чоловік збирався ремонтувати авто, вибухнув запал ручної гранати. Згодом у ході обшуку приміщення вибухотехніки вилучили тротилові шашки, електродетонатори, набої та інші предмети.
“Близько 11.30 в одному з гаражів, розташованому у смт. Новогуйвинську, був травмований місцевий житель. За попереднім висновком лікарів, чоловік отримав ушкодження у вигляді роздроблення кисті правої руки та часткової ампутації. Під час встановлення усіх обставин події, поліцейські Житомирського відділення з’ясували, що чоловік збирався ремонтувати авто і у гаражі, що належить рідні, шукав необхідні інструменти. В якийсь з моментів задів, як згодом з’ясувалось, запал ручної гранати”, — вказано у повідомленні поліції.
“Нині ми проводимо слідчо-розшукові заходи та призначено відповідні експертні дослідження для встановлення усіх обставин події”, — прокоментував т.в.о. начальника Житомирського відділення поліції Микола Шмідт.
У ході першочергових заходів поліцейські провели невідкладний обшук приміщення та виявили ще низку вибухонебезпечних предметів: 8 тротилових шашок, 20 електродетонаторів, набої до автоматичної зброї, вогнепровідний шнур та інше.
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