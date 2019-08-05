Запалом ручной гранаты в Житомирской области мужчине оторвало конечность
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Житомирской области, в гараже, где мужчина собирался ремонтировать авто, взорвался запал ручной гранаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Житомирской области.
3 августа в полицию поступило сообщение о травмировании в результате взрыва 21-летнего жителя пгт. Новогуйвинска. Предварительно установлено, что в гараже, где мужчина собирался ремонтировать авто, взорвался запал ручной гранаты. Впоследствии в ходе обыска помещения взрывотехники изъяли тротиловые шашки, электродетонаторы, патроны и другие предметы.
“Около 11.30 в одном из гаражей, расположенном в пгт. Новогуйвинское, был травмирован местный житель. По предварительному заключению врачей, мужчина получил повреждения в виде раздробление кисти правой руки и частичной ампутации. При установке всех обстоятельств происшествия, полицейские Житомирского отделения выяснили, что мужчина собирался ремонтировать авто и в гараже, принадлежащем родным, искал необходимые инструменты. В какой-то из моментов задел, как впоследствии выяснилось, запал ручной гранаты ”, - указано в сообщении полиции.
“Сейчас мы проводим следственно-розыскные мероприятия и назначены соответствующие экспертные исследования для установления всех обстоятельств происшествия”, — прокомментировал и.о. начальника Житомирского отделения полиции Николай Шмидт.
В ходе первоочередных мероприятий полицейские провели неотложный обыск помещения и обнаружили еще ряд взрывоопасных предметов: 8 тротиловых шашек, 20 электродетонаторов, патроны к автоматическому оружию, огнепроводный шнур и другое.
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