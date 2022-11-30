В больницы Донецка было доставлено более 720 раненых оккупантов - Генштаб

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Киев • УНН

 • 754028 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

 

Цитата

"Слава Украине! Начались двести восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области. В то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, осуществили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск", - говорится в сообщении.

Детали

Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

На Слобожанском направлении поражения из всего спектра артиллерии получили районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огирцево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка на Луганщине. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельске, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополь Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневому поражению из реактивной артиллерии подвергся район населенного пункта Кизомыс. Противник не прекращает артиллерийских обстрелов подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и города Херсон.

В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецк доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.

Также, во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована в военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускают исключительно медицинский персонал.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки наши воины сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения же ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

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