В больницы Донецка было доставлено более 720 раненых оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного города Донецка доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Слава Украине! Начались двести восьмидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка в Донецкой области. В то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, осуществили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск", - говорится в сообщении.
Детали
Сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.
На Слобожанском направлении поражения из всего спектра артиллерии получили районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огирцево, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка на Луганщине. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.
Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельске, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополь Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.
На Херсонском направлении огневому поражению из реактивной артиллерии подвергся район населенного пункта Кизомыс. Противник не прекращает артиллерийских обстрелов подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и города Херсон.
В течение прошлой недели в лечебные учреждения временно оккупированного города Донецк доставлено более 720 раненых военнослужащих подразделений российских оккупационных войск.
Также, во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована в военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускают исключительно медицинский персонал.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
За минувшие сутки наши воины сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10".
Подразделения же ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.
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