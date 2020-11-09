В Латвии вступил в силу режим ЧП из-за коронавируса

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 23420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 49369 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 106793 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 86984 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112784 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90691 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98265 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102716 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101461 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101309 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 88556 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 72942 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 102676 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 25779 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 50598 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 10909 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 106785 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 112780 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 374781 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 325957 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 50598 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129049 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 206511 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233398 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212184 просмотра
Актуальное
В Латвии вступил в силу режим ЧП из-за коронавируса

В Латвии вступил в силу режим ЧП из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 9914 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Режим чрезвычайного положения (ЧП) вступил в силу в понедельник в Латвии из-за распространения COVID-19. Он будет действовать до 6 декабря и предусматривает запрет на проведение любых общественных мероприятий, на предоставление связанных с развлечениями и отдыхом услуг, а также ограничения на работу мест общественного питания и торговых центров, передает УНН со ссылкой на пресс-центр правительства республики.

Решение о введении в Латвии четырехнедельного режима ЧП было принято на заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению 6 ноября. Во время режима чрезвычайного положения в стране будут отменены и запрещены все очные публичные мероприятия, за исключением сборов, походов и пикетов на открытом воздухе с участием не более 50 человек. На частных мероприятиях вместе смогут собираться не более 10 человек и не более двух семей. Места проведения культурных, религиозных и спортивных мероприятий смогут работать с 06:00 до 20:00.

Кроме того, будут отменены и запрещены все спортивные мероприятия и соревнования, за исключением соревнований, включенных в календарь международных олимпийских федераций и тренировок взрослых сборных, которые должны будут проходить без присутствия зрителей. Правительство также постановило, что в период режима чрезвычайного положения в Латвии будет ограничена работа торговых центров. В выходные и праздничные дни в них будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, магазины оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места предоставления телекоммуникационных услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь ограничила въезд для граждан Украины, Польши и Литвы “из-за коронавируса”

На время действия режима чрезвычайного положения в Латвии будет запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг. Запрет распространяется на работу баров, ночных клубов и дискотек, аквапарков, саун и спа, катков и игровых залов, мест для проведения детских праздников, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также комнат по уходу за детьми. В местах общественного питания пищу можно будет купить только на вынос. В период режима чрезвычайного положения ученики старших классов и студенты будут учиться удаленно, а ученики начальных и средних классов — очно. Также будут открыты детские сады.

Согласно законодательству Латвии, режим ЧП вводится на определенный срок, но не более чем на три месяца. Он может быть отменен досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена. За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима, предусмотрен штраф в размере от 10 до 2 тыс евро. Для физических лиц и от 140 до 5 тыс. евро — для юридических.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксировано 2 марта. С тех пор обнаружено 8095 инфицированных, 97 из них умерли, 1466 выздоровели, а количество госпитализированных пациентов приблизилось к критической отметке. На лечении в больницах страны сейчас находятся 263 пациента с инфекцией, 251 из них — в состоянии средней степени тяжести, двенадцатый тяжелом. Всего в Латвии на данный момент есть около 250 мест для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Как заявили в Министерстве здравоохранения, с больницами страны достигнуто соглашение по поводу дополнительных 300 мест для инфицированных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы