В Латвии вступил в силу режим ЧП из-за коронавируса

Решение о введении в Латвии четырехнедельного режима ЧП было принято на заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению 6 ноября. Во время режима чрезвычайного положения в стране будут отменены и запрещены все очные публичные мероприятия, за исключением сборов, походов и пикетов на открытом воздухе с участием не более 50 человек. На частных мероприятиях вместе смогут собираться не более 10 человек и не более двух семей. Места проведения культурных, религиозных и спортивных мероприятий смогут работать с 06:00 до 20:00.

Кроме того, будут отменены и запрещены все спортивные мероприятия и соревнования, за исключением соревнований, включенных в календарь международных олимпийских федераций и тренировок взрослых сборных, которые должны будут проходить без присутствия зрителей. Правительство также постановило, что в период режима чрезвычайного положения в Латвии будет ограничена работа торговых центров. В выходные и праздничные дни в них будут работать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, магазины оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, места предоставления телекоммуникационных услуг.

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На время действия режима чрезвычайного положения в Латвии будет запрещено предоставление ряда связанных с развлечением и отдыхом услуг. Запрет распространяется на работу баров, ночных клубов и дискотек, аквапарков, саун и спа, катков и игровых залов, мест для проведения детских праздников, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также комнат по уходу за детьми. В местах общественного питания пищу можно будет купить только на вынос. В период режима чрезвычайного положения ученики старших классов и студенты будут учиться удаленно, а ученики начальных и средних классов — очно. Также будут открыты детские сады.

Согласно законодательству Латвии, режим ЧП вводится на определенный срок, но не более чем на три месяца. Он может быть отменен досрочно, если угроза инфицирования будет предотвращена или устранена. За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима, предусмотрен штраф в размере от 10 до 2 тыс евро. Для физических лиц и от 140 до 5 тыс. евро — для юридических.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксировано 2 марта. С тех пор обнаружено 8095 инфицированных, 97 из них умерли, 1466 выздоровели, а количество госпитализированных пациентов приблизилось к критической отметке. На лечении в больницах страны сейчас находятся 263 пациента с инфекцией, 251 из них — в состоянии средней степени тяжести, двенадцатый тяжелом. Всего в Латвии на данный момент есть около 250 мест для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Как заявили в Министерстве здравоохранения, с больницами страны достигнуто соглашение по поводу дополнительных 300 мест для инфицированных.