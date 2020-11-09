У Латвії вступив в силу режим НС через коронавірус

Рішення про введення в Латвії чотиритижневого режиму НС було прийнято на засіданні уряду республіки і Ради з кризового управління 6 листопада. Під час режиму надзвичайного стану в країні будуть скасовано і заборонено всі очні публічні заходи, за винятком зборів, походів і пікетів на відкритому повітрі за участю не більше 50 осіб. На приватних заходах разом зможуть збиратися не більше 10 осіб та не більше двох сімей. Місця проведення культурних, релігійних та спортивних заходів зможуть працювати з 06:00 до 20:00.

Крім того, будуть скасовані і заборонені всі спортивні заходи і змагання, за винятком змагань, включених до календаря міжнародних олімпійських федерацій, і тренувань дорослих збірних, які повинні будуть проходити без присутності глядачів. Уряд також ухвалив, що в період режиму надзвичайного стану в Латвії буде обмежено роботу торгових центрів. У вихідні та святкові дні в них будуть працювати тільки продовольчі магазини, аптеки, ветеринарні аптеки та зоомагазини, книжкові магазини, місця торгівлі пресою, магазини оптики, магазини гігієнічних і господарських товарів, місця надання телекомунікаційних послуг.

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На час дії режиму надзвичайного стану в Латвії буде заборонено надання ряду пов’язаних з розвагою і відпочинком послуг. Заборона поширюється на роботу барів, нічних клубів і дискотек, аквапарків, саун і спа, ковзанок і ігрових залів, місць для проведення дитячих свят, дитячих розважальних центрів і ігрових кімнат, а також кімнат по догляду за дітьми. У місцях громадського харчування їжу можна буде купити тільки на винос. У період режиму надзвичайного стану учні старших класів та студенти вчитимуться віддалено, а учні початкових і середніх класів — очно. Також будуть відкриті дитячі садки.

Згідно з законодавством Латвії, режим НС вводиться на певний строк, але не більше ніж на три місяці. Він може бути скасований достроково, якщо загроза інфікування буде попереджено або усунуто. За порушення обмежень чи заборон, встановлених на час режиму, передбачений штраф в розмірі від 10 до 2 тис євро. Для фізичних осіб і від 140 до 5 тис. євро — для юридичних.

Перший випадок зараження коронавірусом в Латвії було зафіксовано 2 березня. З тих пір виявлено 8 095 інфікованих, 97 з них померли, 1 466 одужали, а кількість госпіталізованих пацієнтів наблизилося до критичної позначки. На лікуванні в лікарнях країни зараз перебувають 263 пацієнта з інфекцією, 251 з них — у стані середнього ступеня тяжкості, 12 — у важкому. Всього в Латвії на даний момент є близько 250 місць для стаціонарного лікування пацієнтів з коронавірусом. Як заявили в Міністерстві охорони здоров’я, з лікарнями країни досягнуто згоди з приводу додаткових 300 місць для інфікованих.