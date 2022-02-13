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В Латвии разработали план по принятию беженцев из Украины

В Латвии разработали план по принятию беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 34587 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Учитывая напряженную ситуацию на российско-украинской границе, в случае военного конфликта Латвия готова принять людей из Украины, заявила Латвийскому радио министр внутренних дел Мария Голубева, сообщает УНН.

По словам латвийского министра, ведомство уже разработало план и передало для оценки другим министерствам.
Голубева попросила не фокусироваться на числах, сколько Латвия могла бы принять. Но политик полагает, что должно быть понятно, где и как разместить до 10 000 человек.

Цитата

«У Латвии есть план на случай, если в нашу страну вдруг направится большой поток беженцев. Этот план существует уже какое-то время, но сейчас важно понимать, что у Украины — специфические обстоятельства. Во-первых, у нее есть безвизовый режим с Евросоюзом. Во-вторых, наши жители обоснованно поддерживают стремление Украины укрепить независимость своей страны и территориальную целостность. Это значит, что люди с большим пониманием отнесутся к необходимости принять часть украинских беженцев, если, не дай Бог, произойдет война», — цитирует ее LSM.lv.

Поэтому, считает министр, Латвия должна быть готова, что у нас могут появиться люди с украинскими паспортами и крайне важно, чтобы государство было к этому готово и, если это действительно произойдет, чтобы было понятно, где разместить прибывших, как обеспечить, чтобы они были где-то зарегистрированы, если они хотят остаться в ЕС дольше.
Ранее, Министерство иностранных дел Латвии призвало всех жителей наших страны, находящихся на территории Украины, в ближайшее время ее покинуть — из-за вероятного обострения обстановки.

Латвийцев, которые по веским причинам не могут покинуть Украину, просят стать на консульский учет и обновить актуальную информацию о себе.

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