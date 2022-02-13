У Латвії розробили план з прийняття біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Враховуючи напружену ситуацію на російсько-українському кордоні, у разі військового конфлікту Латвія готова прийняти людей з України, заявила Латвійському радіо міністр внутрішніх справ Марія Голубєва, повідомляє УНН.
За словами латвійського міністра, відомство вже розробило план і передало для оцінки іншим міністерствам.
Голубєва попросила не фокусуватися на цифрах, скільки Латвія могла б прийняти. Але політик вважає, що має бути зрозуміло, де і як розмістити до 10 000 людей.
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"У Латвії є план на випадок, якщо в нашу країну раптом попрямує великий потік біженців. Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що в України — специфічні обставини. По-перше, у неї є безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни і територіальну цілісність. Це означає, що люди з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Бог, відбудеться війна", - цитує їїLSM.lv.
Тому, вважає міністр, Латвія повинна бути готова, що у нас можуть з'явитися люди з українськими паспортами і вкрай важливо, щоб держава була до цього готова і, якщо це дійсно відбудеться, щоб було зрозуміло, де розмістити прибулих, як забезпечити, щоб вони були десь зареєстровані, якщо вони хочуть залишитися в ЄС довше.
Раніше, Міністерство закордонних справ Латвії закликало всіх жителів наших країни, що перебувають на території України, найближчим часом її покинути — через ймовірне загострення обстановки.
Латвійців, які з вагомих причин не можуть покинути Україну, просять стати на консульський облік і оновити актуальну інформацію про себе.
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