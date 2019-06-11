В Латвии прогнозируют тропическую жару
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Латвии синоптики прогнозируют тропическую жару до 34 градусов, сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
В южных регионах страны синоптики объявили "оранжевое" предупреждение на следующие три дня. По словам метеорологов, ожидаются температурные рекорды, столбики термометров поднимутся до отметок +32...+34 градуса.
"Оранжевое предупреждение означает, что ожидаются погодные условия, которые редко наблюдаются в этом регионе, поэтому могут представлять угрозу", - говорится в сообщении.
В столице Латвии - Риге - температура воздуха, как ожидается, составит +30...+32 градуса. В других регионах страны объявлено "желтое" предупреждение.
Как сообщал УНН, в столице Эстонии - Таллинне - зафиксировали аномальную жару.