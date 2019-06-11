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У Латвії прогнозують тропічну спеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. У Латвії синоптики прогнозують тропічну спеку до 34 градусів, повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

У Латвії прогнозують тропічну спеку

У південних регіонах країни синоптики оголосили "помаранчеве" попередження на наступні три дні. За словами метеорологів, очікуються температурні рекорди, стовпчики термометрів піднімуться до позначок +32...+34 градуси.

"Помаранчеве попередження означає, що очікуються погодні умови, які рідко спостерігаються в цьому регіоні, тому можуть становити загрозу", - йдеться у повідомленні.

У столиці Латвії - Ризі - температура повітря, як очікується, становитиме +30...+32 градуса. В інших регіонах країни оголошено "жовте" попередження.

Як повідомляв УНН, у столиці Естонії - Таллінні - зафіксували аномальну спеку.

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