У Латвії прогнозують тропічну спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Латвії синоптики прогнозують тропічну спеку до 34 градусів, повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
У південних регіонах країни синоптики оголосили "помаранчеве" попередження на наступні три дні. За словами метеорологів, очікуються температурні рекорди, стовпчики термометрів піднімуться до позначок +32...+34 градуси.
"Помаранчеве попередження означає, що очікуються погодні умови, які рідко спостерігаються в цьому регіоні, тому можуть становити загрозу", - йдеться у повідомленні.
У столиці Латвії - Ризі - температура повітря, як очікується, становитиме +30...+32 градуса. В інших регіонах країни оголошено "жовте" попередження.
Як повідомляв УНН, у столиці Естонії - Таллінні - зафіксували аномальну спеку.