В Латвии начал работу штаб Северной дивизии НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В пятницу, 8 марта 2019, в городе Адажи, что в Латвии, министры обороны Дании, Латвии и Эстонии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на emergingeurope.
"Создание Северной дивизии является новым уровнем сил реагирования НАТО в противостоянии угрозам нашего региона. Силы сдерживания и возможность защищать нас существенно усилятся с началом деятельности Северной дивизии", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк.
По словам министра обороны Латвии Артис Пабрикс, открытие штаба станет "вкладом в укрепление безопасности всего региона".
Как сказал командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, новый штаб предназначен не только для тренировок, а при необходимости "он должен вести в регионе реальную оборонительную деятельности".
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Планируется, что штаб Северной дивизии войдет в состав военной структуры НАТО и соединит части балтийского региона с управлением Альянса.
Первым начальником штаба станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.
Как сообщал УНН, Президент Польши Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос поддержки Украины.