У Латвії почав роботу штаб Північної дивізії НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У п'ятницю, 8 березня 2019, у місті Адажи, що у Латвії, міністри оборони Данії, Латвії та Естонії відкрили штаб міжнародної Північної дивізії Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомляє УНН із посиланням на emergingeurope.
"Створення Північної дивізії є новим рівнем сил реагування НАТО в протистоянні загрозам нашого регіону. Сили стримування і можливість захищати нас істотно посиляться з початком діяльності Північної дивізії", - заявив міністр оборони Естонії Юрі Луйк.
За словами міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, відкриття штабу стане "внеском в укріплення безпеки всього регіону".
Як сказав командуючий Силами оборони Естонії Мартін Херем, новостворений штаб призначений не лише для тренувань, а при необхідності "він повинен вести в регіоні реальну оборонну діяльність".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ одна з найголовніших загроз для НАТО - міноборони Чехії
Планується, що штаб Північної дивізії увійде до складу військової структури НАТО та з'єднає частини балтійського регіону з управлінням Альянсу.
Першим начальником штабу стане генерал-майор Збройних сил Данії.
Як повідомляв УНН, Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання підтримки України.