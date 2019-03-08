РФ одна з найголовніших загроз для НАТО - міноборони Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр оборони Чехії Лубомір Метнар стверджує, що Росія є однією з головних загроз для НАТО. Відповідну заяву він зробив в п'ятницю ввечері для журналістів, передає УНН.
"Серед загроз (для НАТО) на першому місці знаходиться тероризм, а саме - небезпека глобального розширення локальних терористичних організацій, - вважає він. - Друге місце за ступенем небезпеки, на мою думку, належить кібернетичним загрозам, третє - загрозам, що походить від Росії".
Росія, на думку Метнара, становить небезпеку для НАТО в зв'язку з активною модернізацією армії, яка проходить в євроазійській країні. Цей процес супроводжується значним числом навчань. Росія, за його словами, також намагається зміцнити свій вплив в європейських державах, які до початку 90-х років ХХ ставилися до соціалістичного табору, очолюваному СРСР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кожна країна ЄС відчуває гібридні загрози з боку Кремля - Меркель
Чеське військове відомство, за словами його керівника, незабаром виступить зі звітом, в якому буде міститися детальний аналіз загроз для безпеки держав-членів НАТО. Робота по підготовці документа завершується.
Як повідомляв УНН, Росія є найпотужнішим кіберсупротивником США.