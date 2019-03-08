РФ одна из главных угроз для НАТО - Минобороны Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Министр обороны Чехии Лубомир Метнар утверждает, что Россия является одной из главных угроз для НАТО. Соответствующее заявление он сделал в пятницу вечером для журналистов, передает УНН.
"Среди угроз (для НАТО) на первом месте находится терроризм, а именно - опасность глобального расширения локальных террористических организаций, - считает он. - Второе место по степени опасности, по моему мнению, принадлежит кибернетическим угрозам, третье - угрозам, исходящим от России".
Россия, по мнению Метнара, представляет опасность для НАТО в связи с активно происходящей модернизацией армии. Этот процесс сопровождается значительным числом учений. Россия, по его словам, также пытается укрепить свое влияние в европейских государствах, которые до начала 90-х годов ХХ относились к социалистическому лагерю, возглавляемому СССР.
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Чешское военное ведомство, по словам его руководителя, вскоре выступит с отчетом, в котором будет содержаться подробный анализ угроз безопасности государств-членов НАТО. Работа по подготовке документа завершается.
Как сообщал УНН, Россия является самым мощным киберсупротивником США.